Más de 2.800 automóviles están varados en el puente de Crimea, el mayor atasco de 2026

Según informó en Telegram la compañía operadora del puente "en la cola del puesto de control de Tamán hay 1.000 vehículos. El tiempo de espera es de más de tres horas. En la cola del puesto de control de Kerch hay 1.800 vehículos. El tiempo de espera es de alrededor de cinco horas".

A ambos lados del puente se han creado colas de varios kilómetros de largo.

El atasco comenzó a crecer en la noche del jueves, cuando muchos turistas intentaron cruzar el puente en ambas direcciones.

La cola de vehículos que intenta abandonar la península, en la que se han incrementado los cortes de electricidad y el desabastecimiento de combustible debido a los intensos ataques ucranianos, es casi dos veces más larga que la de los que intentan ingresar.

Se trata del mayor atasco en lo que va de año, tras el récord de la víspera, cuando más de mil vehículos tuvieron que esperar más de tres horas para cruzar el puente.

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La península está sufriendo constantes ataques con drones y misiles que dañan su infraestructura energética y logística, lo que ya ha provocado una crisis por falta de hidrocarburos.

Uno de los principales objetivos de Ucrania ha sido aislar logísticamente la península de territorio ruso, cortando, sobre todo, la red de transporte que une el territorio por el norte con las regiones ucranianas ocupadas por Moscú.