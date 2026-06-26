Mekkhala causa 2 muertes en Taiwán y pone en alerta a Japón antes de unirse a otro ciclón

Las lluvias torrenciales asociadas en Taiwán a Mekkhala, que pasó de largo sin tocar tierra, causaron la muerte de una mujer de 73 años que cayó el jueves por la tarde en una acequia en Kaohsiung (sur de la isla), y de otra que quedó atrapada en su vehículo en una zona inundada del condado noroccidental de Hsinchu, según las autoridades locales y la agencia taiwanesa CNA.

La tormenta tropical causó además el cierre de escuelas y oficinas en Taiwán, en medio de inundaciones generalizadas que afectaron particularmente al sur de la isla, rescates de emergencia y cortes en el transporte.

En Japón, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres ordenó evacuaciones ante la previsión de fuertes lluvias que afectan a más de dos millones de personas en 13 prefecturas, principalmente en las regiones de Kinki y Kushu, afirmó la agencia de noticias Kyodo.

Mekkhala, que perdió fuerza en las últimas horas y bajó de la categoría de tifón a la de tormenta tropical, se encontraba a las 18:50 hora local (09:50 GMT) al oeste de la localidad de Amami en la prefectura sureña de Okinawa, subrayó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) en su último boletín.

Acompañado de vientos sostenidos de 83 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 108 km/h, la agencia meteorológica prevé que continúe avanzando en dirección noroeste y aumente su velocidad, acercándose a la costa del Pacífico del oeste y este de Japón el sábado.

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El séptimo tifón de este año, según la terminología nipona, coincide de forma inusual con el avance simultáneo de la tormenta tropical Higos, que según la JMA podría tocar tierra el sábado en el este de Japón, cerca de la capital.

Se prevé que Higos tome fuerza en su avance hacia la costa nipona, y avance a la categoría de tormenta tropical severa con ráfagas de viento de hasta 126 km/h.

Mekkhala provocó inundaciones y daños en carreteras y otras infraestructuras en la prefectura sureña Okinawa, indicó la cadena de televisión pública nipona NKH, además de causar deslizamientos en varios distritos de la isla meridional de Kyushu, en alerta por fuertes lluvias.

Más de 200 vuelos fueron cancelados este viernes, principalmente con destino u origen en el aeropuerto de Naha, frente al centenar que fueron cancelados el jueves.

Por el momento, las autoridades no han informado de víctimas relacionadas con la tormenta tropical, que ha provocado órdenes de evacuación en algunas zonas y alertas meteorológicas.

En el condado de Hualien, en el este de Taiwán, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de más de 200 residentes de los municipios de Fenglin y Wanrong, según CNA, ante el riesgo de desbordamiento de un lago barrera de reciente formación.

Esta masa de agua, formada de forma natural cuando el cauce de un río o arroyo es obstruido repentinamente, se encuentra cerca de donde otro lago barrera se desbordó en septiembre del año pasado causando 19 muertes.

Los tifones son recurrentes en Japón, así como en Filipinas, el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.