Metsola destaca la rápida respuesta europea y portuguesa al terremoto de Venezuela

"He sabido que Portugal ha ofrecido su ayuda. Eso demuestra la capacidad, la disposición y la rapidez de Europa y de este país para ayudar a sus socios en el mundo. Toda nuestra solidaridad ante esta devastación y nuestros pensamientos están con las familias de las víctimas", afirmó ante los periodistas tras un acto en el Monasterio de los Jerónimos.

El Gobierno de Luís Montenegro informó ayer, jueves, de que había ofrecido enviar un contingente de protección civil compuesto por medio centenar de personas y de que las autoridades venezolanas habían aceptado recibirlo.

Asimismo, la Unión Europea ha activado el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y ha coordinado, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.

Metsola realizó estas declaraciones tras una breve ceremonia con motivo del 40º aniversario de la entrada de Portugal en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea (UE).

Durante el acto defendió el papel de Portugal en la construcción del proyecto europeo y apeló a los jóvenes lusos a seguir impulsando el legado democrático.

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Acompañada por el ministro portugués de Exteriores, Paulo Rangel, Metsola descubrió una placa conmemorativa en el claustro del Monasterio de los Jerónimos, el mismo lugar donde el 12 de junio de 1985 Portugal firmó el Tratado de Adhesión a la CEE, en un acto que también contó con la presencia del entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, y donde asimismo se firmó en 2007 el Tratado de Lisboa.

La presidenta de la Eurocámara se dirigió a los jóvenes para recordarles que ese legado también depende de ellos: "No habéis heredado una Europa finalizada, sino una que está todavía siendo construida y que ahora os toca sacar adelante. Este monasterio ha sido siempre un lugar para nuevos comienzos y, mirando al futuro, dejemos que siga siendo, mucho después de nosotros, el hogar permanente y orgulloso del viaje europeo portugués", afirmó.

Metsola destacó la labor desarrollada durante estos años por Portugal, así como por sus diplomáticos y su Gobierno, con una mención especial al presidente del Consejo Europeo, el también portugués António Costa, quien, según dijo, "guía al Consejo Europeo con una mano firme y una profunda convicción europea" y "ha logrado unir a las personas en los momentos más difíciles".

"Desde aquel día (12 de junio de 1985), vuestro país ha ayudado a dar forma a la Europa que conocemos hoy. Vinisteis a la Unión Europea habiendo recuperado recientemente vuestra libertad y la habéis preservado para todos nosotros desde entonces", aseveró, en referencia al fin de la dictadura portuguesa en 1974.

Metsola tiene prevista una visita de dos días a Portugal que incluirá su paso por el Parlamento portugués, la sede de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil y un encuentro con jóvenes.