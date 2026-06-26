México registra un superávit comercial de 2.259 millones de dólares en mayo

El Inegi recordó que el superávit de mayo fue 83,4 % mayor respecto del mismo mes de 2025 y se registró después de la cifra positiva de 4.520 millones de dólares de abril pasado.

El retroceso mensual, respecto a abril, “se originó de un menor superávit de la balanza de productos no petroleros“ y “toda vez que el déficit de la balanza de productos petroleros se mantuvo en un nivel similar”, apuntó el organismo autónomo en su informe.

Según los datos, las exportaciones totales aumentaron un 25,4 % interanual en mayo hasta los 69.544,5 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

Las ventas petroleras se elevaron un 18 % interanual al situarse en 2.423,3 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras se elevaron un 25,6 % hasta los 67.121,2 millones de dólares.

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"Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 27,2 % en las dirigidas a Estados Unidos y de 17,7 % en las canalizadas al resto del mundo", agregó el Inegi.

Asimismo, las importaciones aumentaron un 24 % hasta los 67.285,3 millones de dólares.

Las compras petroleras se elevaron un 27,9 % año contra año, al ubicarse en 5.065,1 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras crecieron un 23,7 % al sumar 62.220,2 millones de dólares.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, frente al dato negativo de 8.212 millones de dólares de 2024.

El país cerró 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

México se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pronosticaron una recesión para México ante los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, que logró esquivar.