Milei alude a las "manos muy porosas" de Rodríguez Zapatero al hablar de las joyas

Milei hizo esa referencia durante la apertura de los Cursos de Verano de la Universidad CEU San Pablo, donde en un discurso muy técnico y económico de más de una hora hizo alguna breve referencia a los casos de corrupción de socialistas que afronta el gobierno español.

Hablando de utilitarismo político y de obrar bien o mal para conseguir votos Milei puso el ejemplo de un político que "supongamos que no tenga las manos porosas o muy porosas, que se le escapan 24 millones por algún lado o 1 millón y medio de joyas".

Rodríguez Zapatero está investigado por supuesto tráfico de influencias y en un registro en su despacho se halló una caja fuerte con joyas, incluidos collares de zafiros, esmeraldas y diamantes, que fueron tasadas en más de 1,3 millones de euros, por lo que el juez abrió una pieza separada ampliando la investigación a un presunto delito fiscal y otro de contrabando.

Y a continuación mencionó sin más referencias a "las filtraciones sobre la mujer", en una aparente referencia a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a quien en mayo de 2024 llamó corrupta, cuando también habló de manos porosas de los familiares de Sánchez.

Gómez podría enfrentarse a un juicio por posible tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, que el gobierno tilda de político.

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Por su parte, Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer exprimer ministro español imputado desde la democracia ya que la justicia le investiga por un posible tráfico de influencias en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, además de organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

La versión de Zapatero sobre las joyas es que procederían de herencias de su madre y de su suegra, además de regalos.