Nueva York sortea papeleras con colores de los Knicks tras vídeo viral de robo

El Departamento de Saneamiento aprovechó la popularidad del incidente del pasado 18 de junio, durante la celebración del título de la NBA ganado por los Knicks, en el que la mujer vuelca la papelera, tirando toda la basura en la acera, para después llevársela en el metro, según se aprecia en vídeos tomados por ciudadanos.

"Robar es una falta técnica, pero participar en este sorteo para ganar una papelera de tamaño real es una victoria limpia", señala en un comunicado la agencia local de higienización, que indica que comunicarán a finales de verano quiénes son los afortunados y deberán llevarse ellos mismos los premios, que pesan unos 13 kilos.

La mujer en el vídeo viral fue identificada por los medios locales como Angie Báez, quien tras ser sometida a escrutinio en internet y convertirse prácticamente en un 'meme', acudió a devolver la papelera este pasado miércoles y recibió una multa de 175 dólares, dijo un portavoz de Saneamiento a The New York Times.

El tabloide The New York Post publicó que la mujer trabajaba para el banco JPMorgan Chase con un cargo relacionado con las tarjetas y el comercio electrónico y que había sido despedida a raíz del incidente.

Previamente, según su currículo disponible en internet, tuvo un cargo relacionado con la diversidad, equidad e inclusión (DEI) en un portal de críticas gastronómicas, en el que pareció centrarse el escrutinio hacia la mujer en internet.

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El Departamento celebró en redes sociales la devolución de la papelera publicando los mensajes "te extrañamos" y "bienvenida de nuevo".