Ocho detenidos en millonario escándalo por presunto robo de donaciones en templo hindú

Las autoridades acusan a los detenidos de apropiarse indebidamente de dinero en efectivo y objetos de valor dejados por los fieles en las urnas del templo, según reportan medios locales.

Dirigentes del opositor Partido Samajwadi, la principal fuerza de oposición en Uttar Pradesh, han asegurado que el valor de los fondos presuntamente desviados asciende a unos 70 millones de rupias, más de 800.000 dólares, una cifra que las autoridades no han confirmado oficialmente.

La entidad que administra el templo, Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, reportó más de 16 millones de dólares en donaciones en el año fiscal 2024-25, lo que lo sitúa entre los templos con mayores ingresos de la India, según reportó el diario Hindustan Times.

El templo de Ram en Ayodhya recibe en torno a 50 millones de visitantes anuales y muchos hindúes consideran la ciudad como el lugar de nacimiento de la deidad.

El caso golpea a uno de los templos más sensibles de la India, convertido en emblema político y religioso del nacionalismo hindú desde su inauguración en 2024 por el primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi.

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"El Señor Ram ocupa un lugar central en la fe de todo indio, y lo ocurrido en el templo de Ram fue, sin duda, vergonzoso", declaró el vicepresidente del gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) en Uttar Pradesh, Neeraj Singh, a la agencia ANI.

El templo fue inaugurado en 2024 en medio de polémicas al haber sido erigido sobre las ruinas de la mezquita Babri, del siglo XVI, destruida por fanáticos hinduistas en 1992.

El derribo, en el marco de una campaña liderada por organizaciones nacionalistas hindúes y por el ahora gobernante BJP, fue seguido por una ola de violencia entre hindúes y musulmanes en la que murieron unas 2.000 personas, en su mayoría musulmanes.