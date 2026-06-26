Petro critica que forma de gobernar de Kast "debe resistirse" tras altercado con un niño

"Esta forma de gobernar es de una línea que se quiere que domine toda América Latina. Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos", expresó el mandatario saliente, que dejará el cargo el próximo 7 de agosto, cuando asumirá el presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Este viernes se viralizaron imágenes de un acto celebrado el jueves en la comuna de Villarrica, en la región chilena de la Araucanía, donde Kast discutió con la madre de un menor que se negó a estrecharle la mano.

El mandatario chileno participaba en una ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias mapuche cuando se acercó a saludar a un grupo de asistentes.

Al extender la mano hacia el niño y no recibir respuesta, le dijo: "Lo cortés no quita lo valiente, que le vaya muy bien en todos sus estudios".

La madre del menor respondió que su hijo tenía "conciencia" y cuestionó la gestión del Gobierno. Kast replicó que su administración estaba "recuperando el orden y la libertad" y, antes de retirarse, volvió a dirigirse al niño para decirle: "Que su mamá no lo use a usted".

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Tras el intercambio, Carabineros realizó un control de identidad a la mujer y constató que tenía dos órdenes de detención vigentes por presunta estafa, por lo que fue arrestada y trasladada a una comisaría.

El ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo chileno, Claudio Alvarado, afirmó que este tipo de episodios son habituales cuando las autoridades realizan actividades en terreno y sostuvo que "no hay presidente al que no le haya ocurrido un episodio de esta naturaleza".