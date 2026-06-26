Portugal envía un equipo de sesenta especialistas para ayudar en el rescate

El dispositivo partirá durante la tarde a bordo de aeronaves de la Fuerza Aérea Portuguesa y estará integrado por quince efectivos del Regimiento de Bomberos Sapadores de Lisboa (RSB), 27 agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR), once miembros de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) y siete profesionales del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM).

El equipo del RSB estará dirigido por el teniente coronel Carlos Pereira, segundo comandante del cuerpo, que ejercerá además como ingeniero civil para la evaluación de estructuras dañadas por los seísmos.

El presidente de la Cámara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, destacó el "elevado sentido de misión" de los bomberos lisboetas y expresó la solidaridad de la capital portuguesa con el pueblo venezolano.

Los efectivos desplazados cuentan con experiencia en intervenciones internacionales de emergencia. Parte del equipo participó en 2023 en las operaciones de búsqueda y rescate tras los terremotos que devastaron Turquía. Entre ellos figura el adjunto técnico del RSB Pedro Sousa, responsable de la planificación y gestión del contingente sobre el terreno.

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio, provocando graves daños, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira. Las autoridades venezolanas mantienen activadas las operaciones de rescate con apoyo de equipos internacionales, mientras continúan las labores para localizar a desaparecidos entre los edificios derrumbados.

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Portugal se suma así a la respuesta internacional desplegada tras una de las mayores catástrofes naturales registradas en Venezuela en más de un siglo.