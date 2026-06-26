Reino Unido bate por tercer día consecutivo su récord de temperatura en junio, con 36,9°C

El mercurio registró hoy los 36,9°C en Wattisham, Suffolk (este de Inglaterra), convirtiéndolo de manera provisional en día de junio más caluroso en el país desde que se tienen registros, de acuerdo con la oficina meteorológica británica Met Office.

Se superó así el máximo de 36,7°C registrado ayer, jueves, en Merryfield, Somerset (suroeste inglés), así como los 36,1°C alcanzados el miércoles en Gosport, Hampshire (sur de Inglaterra).

"Y las temperaturas aún están subiendo", advirtió el organismo británico en la red social X. Por ello, no sería de extrañar que a lo largo del día se batiese un nuevo máximo para junio, como ha ocurrido los días anteriores.

El Reino Unido se sitúa en niveles de calor no vistos desde hace, al menos, cinco décadas. Hasta este año, el récord de temperatura en el país para un mes de junio era de 35,6°C, alcanzado por primera vez el 29 de junio de 1957 y repetido el 28 de junio de 1976.

El jueves también se estableció un nuevo récord de la temperatura mínima más alta para un mes de junio, de 23,5°C en Cardiff (Gales).

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Por el momento, la máxima temperatura jamás registrada en el Reino Unido es de 40,3°C, alcanzada el 19 de julio de 2022 en Coningsby, Lincolnshire (noreste de Inglaterra).

La Met Office mantiene su alerta roja por calor extremo hasta este viernes por la noche y prevé que las temperaturas desciendan de cara al fin del semana. "Para el domingo, muchas zonas estarán al menos 10 grados más frías que hoy", comentó.

Al mismo tiempo, advirtió de que se avecinan fuertes tormentas eléctricas en medio de la ola de calor en Reino Unido, especialmente en Escocia y el norte de Inglaterra.

La Met Office indicó que los episodios de lluvias intensas y tormentas, que podrían llegar a acumular entre 20 y 30 mm en una hora, podrían extenderse a otras zonas del país, y se esperan precipitaciones, aunque de menos intensidad, también en Londres el sábado y el domingo.