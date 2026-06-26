Reino Unido sube de 37°C y bate récord de temperatura en junio por tercer día consecutivo

El mercurio registró esta tarde un máximo de temperatura de 37,3°C en Santon Downham (este de Inglaterra), con lo que esta jornada se convierte de manera provisional en el día de junio más caluroso en el país desde que se tienen registros, de acuerdo con la oficina meteorológica británica Met Office.

Se superó así el máximo diario de 36,7°C registrado ayer, jueves, en Merryfield, Somerset (suroeste inglés), así como los 36,1°C alcanzados el miércoles en Gosport, Hampshire (sur de Inglaterra).

El Reino Unido se sitúa en niveles de calor no vistos desde hace, al menos, cinco décadas. Hasta este año, el récord de temperatura en el país para un mes de junio era de 35,6°C, alcanzado por primera vez el 29 de junio de 1957 y repetido el 28 de junio de 1976.

El jueves también se estableció un nuevo récord nacional de la temperatura mínima más alta para un mes de junio, de 23,5°C en Cardiff (Gales).

Por el momento, la máxima temperatura jamás registrada en el Reino Unido es de 40,3°C, alcanzada el 19 de julio de 2022 en Coningsby, Lincolnshire (noreste de Inglaterra).

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El jefe de predicción meteorológica de la Met Office, Andy Page, aseguró que este viernes se alcanzaba el "punto álgido" de la ola de calor en cuanto a temperaturas.

"Este calor excepcional no tiene precedentes en junio y es otro indicador de cómo el cambio climático está alterando los límites de las temperaturas extremas en el Reino Unido", agregó.

La Met Office mantiene su alerta roja por calor extremo hasta este viernes por la noche y prevé que las temperaturas desciendan de cara al fin del semana. "Para el domingo, muchas zonas estarán al menos 10 grados más frías que hoy", señaló el organismo en X.

Al mismo tiempo, advirtió de que se avecinan fuertes tormentas eléctricas en medio de la ola de calor en el Reino Unido, especialmente en Escocia y el norte de Inglaterra.

La Met Office indicó que los episodios de lluvias intensas y tormentas, que podrían llegar a acumular entre 20 y 30 mm en una hora, podrían extenderse a otras zonas del país, y se esperan precipitaciones, aunque de menos intensidad, también en Londres el sábado y el domingo.