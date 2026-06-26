Seúl ve un "obstáculo" condicionar el diálogo a la desnuclearización de Pionyang

"Como lo demuestran los últimos 30 años, si las discusiones sobre un régimen de paz se detienen debido al obstáculo de la desnuclearización, Corea del Norte aprovechará ese vacío para avanzar en la sofisticación de su capacidad nuclear", dijo Chung durante un simposio organizado por la agencia local de noticias Yonhap en Seúl.

El ministro señaló que el proceso debe comenzar con la reanudación del diálogo entre Washington y Pionyang, al considerar que este serviría como "fuerza de tracción" para abrir una conversación a cuatro bandas con las dos Coreas, Estados Unidos y China destinada a sustituir el armisticio de 1953 por un régimen de paz.

El ministro dijo que se debe aceptar la realidad de que Pionyang posee armas nucleares y priorizar la coexistencia pacífica, insistiendo en la estrategia por fases de la Administración de Lee Jae-myung: suspensión de la producción de armamento nuclear, reducción del mismo y finalmente la desnuclearización norcoreana.

Aunque Chung mencionó que China acepta esta hoja de ruta gradual, el presidente chino, Xi Jinping, no abordó la desnuclearización en su reciente cumbre con Kim Jong-un en Pionyang.

Las declaraciones del ministro se producen poco después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, supervisara pruebas de nuevos sistemas de artillería y misiles destinadas a reforzar la capacidad de ataque en la frontera sur durante el aniversario de la Guerra de Corea (1950-53), celebrado este jueves.

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Corea del Norte ha rechazado rotundamente el diálogo con Seúl durante años, aunque ha dejado una ventana abierta a hablar con Washington si se descarta el tema de la desnuclearización.