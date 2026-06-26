Sheinbaum hablará con Delcy Rodríguez para dar más apoyo a Venezuela

"El día de hoy a las 10 de la mañana, terminando la mañanera, tengo una llamada con la presidenta de Venezuela para ver qué más necesitan y qué apoyos podemos brindar", anunció la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.
La gobernante mexicana detalló que México envió un contingente especializado para participar en las labores de búsqueda y rescate.
"Son 250 militares que llegaron (a Venezuela), 18 canes y dos representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores", explicó.
Asimismo, señaló que el apoyo mexicano incluye equipo para atender la emergencia.
"Enviamos también insumos médicos, herramienta y equipo", indicó.
La presidenta agregó que el personal mexicano ya comenzó las operaciones en territorio venezolano.
"Fueron recibidos ayer por la noche por autoridades de Venezuela. Iniciaron la descarga, son tres aviones y hoy en la mañana muy temprano ya iniciaron las labores de rescate, ya les asignaron un área y están en las labores de rescate", afirmó.
La ayuda mexicana llega después de que Venezuela elevara a 589 la cifra de fallecidos y a 2.980 la de heridos por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, según informó este viernes la presidenta Delcy Rodríguez.
La mandataria venezolana también señaló que se han registrado 214 réplicas desde el inicio de la emergencia y anunció la militarización del estado de La Guaira, la zona más afectada por los sismos, para reforzar las tareas de rescate, distribución de alimentos, agua y atención a la población damnificada.
Los terremotos provocaron además el colapso de edificios e infraestructura en La Guaira, Caracas y otras regiones del país, mientras cientos de personas permanecen en campamentos improvisados ante el temor de nuevas réplicas.