Suiza envía a Venezuela 80 especialistas y 8 perros para ayudar en la búsqueda de víctimas

Ginebra, 26 jun (EFE).- Un equipo suizo de rescate compuesto por 80 especialistas y 8 perros de búsqueda, acompañado de 18 toneladas de material, ha partido este viernes del aeropuerto de Zúrich con destino a Caracas para ayudar en las tareas de salvamento tras los terremotos que han sacudido el norte del país latinoamericano.