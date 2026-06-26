Suman 15 los muertos en el tercer día de rescate tras el derrumbe de un almacén en Calcuta

"El balance de víctimas por el colapso del almacén de Taratala, en el sur de Calcuta, ascendió a 15 este viernes después de que los equipos de varias agencias, incluido el personal del Ejército, recuperaran dos cuerpos más y otras dos personas fallecieran mientras recibían tratamiento médico", detalló una fuente oficial a la agencia local de noticias PTI.

El suceso tuvo lugar el miércoles cuando decenas de operarios se encontraban trabajando en las obras de edificación de un almacén privado de varias plantas en el sur de la ciudad, arrendado por la Autoridad Portuaria a una empresa privada.

Según las últimas actualizaciones del Comando Oriental del Ejército indio publicadas en X, un total de 31 ciudadanos han sido rescatados con vida hasta el momento mediante el despliegue coordinado de fuerzas civiles y militares.

Más de 50 personas podrían haberse encontrado en el terreno en el momento del accidente, según informaciones preliminares recogidas por medios locales.

Siete equipos especializados del Ejército permanecen sobre el terreno en estrecha colaboración con la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF) y la policía local, apoyados por sistemas de iluminación para mantener las tareas durante la noche.

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Asimismo, las fuerzas armadas han establecido en el propio lugar del accidente un centro médico de emergencia con diez camas y especialistas en cirugía para brindar asistencia inmediata a los heridos que van siendo localizados bajo los bloques de hormigón.