Un brote de gripe aviar hunde al sector avícola de Nepal ante la falta de fondos

"Ya han pasado tres meses y el Gobierno no nos ha proporcionado indemnización", lamentó Rai.

Rai había pedido un préstamo de unos 25 millones de rupias nepalíes, unos 166.220 dólares, para montar la granja.

"Se esfumó. Lo perdimos todo", declaró a EFE.

El brote, que comenzó en marzo en el distrito de Morang, en el sureste del país, se ha propagado rápidamente desde entonces. Según el Departamento de Servicios Ganaderos, ya se han detectado infecciones en 87 lugares repartidos por 11 distritos.

La industria avícola aporta más de 60.000 millones de rupias, unos 398 millones de dólares, anuales a la economía de Nepal y es uno de los subsectores ganaderos más importantes del país.

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La avicultura no solo proporciona una de las fuentes de proteínas más baratas para los consumidores nepalíes, sino que también sirve como una importante vía de ingresos para los hogares rurales.

Como la industria ganadera más comercializada de Nepal, desempeña además un papel fundamental en la seguridad alimentaria, el empleo y los ingresos de los hogares.

El director general del Departamento de Servicios Ganaderos, Umesh Dahal, explicó a EFE que el brote ya ha causado unas pérdidas directas estimadas en unos 600 millones de rupias, unos 3,97 millones de dólares.

Dahal precisó que solo este miércoles se confirmaron infecciones en cinco lugares del valle de Katmandú.

Según el departamento, siguen activos casos en los distritos de Katmandú, Lalitpur, Bhaktapur y Kavre.

Las cifras oficiales muestran que las autoridades han sacrificado hasta ahora 569.858 aves de corral, junto con 989.313 huevos y 195.485 kilogramos de pienso, en un esfuerzo por contener la enfermedad.

El brote también ha afectado a la fauna silvestre. El zoológico central de Nepal ha sido cerrado tras detectarse infecciones entre sus aves. Según el departamento, han muerto 37 animales y aves, mientras que 24 han dado positivo por el virus.

Según la legislación vigente, el Gobierno está obligado a indemnizar a los ganaderos basándose en el valor de mercado de los animales destruidos durante brotes de enfermedades.

El Reglamento de Control de la Gripe Aviar prevé ayudas de hasta el 75 % de los costes de producción, en función de las recomendaciones del jefe administrativo de cada distrito.

Sin embargo, los funcionarios reconocen que la magnitud del brote actual ha superado los recursos disponibles.

"Las pérdidas han sido mucho mayores de lo esperado en esta ocasión (...) Por eso el presupuesto es insuficiente", reconoció Dahal.

El Departamento de Servicios Ganaderos ha solicitado fondos adicionales al Ministerio de Finanzas para compensar a los afectados.

Para el actual año fiscal, que termina a mediados de julio, solo se han asignado 20 millones de rupias, unos 132.000 dólares, para indemnizaciones, por lo que el departamento ha pedido otros 500 millones de rupias, unos 3,32 millones de dólares, para cubrir el aumento de las reclamaciones.

Nepal registró su primer brote de gripe aviar el 16 de enero de 2009 en una pequeña granja avícola del municipio de Mechinagar, en el distrito de Jhapa. Desde entonces, los repetidos brotes han causado importantes pérdidas económicas en toda la cadena avícola, afectando tanto a granjas comerciales como a pequeños productores, y han alimentado el descontento por los retrasos en las compensaciones.

La gripe aviar, en particular la cepa altamente patógena H5N1 y el subtipo A(H9N2), sigue circulando por el sur de Asia, donde se notifican regularmente brotes tanto en granjas comerciales como en corrales domésticos.

Una evaluación conjunta publicada a mediados de mayo por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) afirmó que el riesgo general para la salud pública que plantean los virus de la gripe A(H5) que circulan en la actualidad sigue siendo bajo.

El informe señalaba que el riesgo de infección entre las personas con exposición laboral o frecuente a aves infectadas sigue siendo de bajo a moderado, dependiendo de las condiciones epidemiológicas locales y de la eficacia de las medidas de mitigación.

Sin embargo, los organismos advirtieron de que los virus de la gripe siguen evolucionando y propagándose entre poblaciones animales, lo que requiere una vigilancia constante y una reevaluación periódica de posibles riesgos zoonóticos.