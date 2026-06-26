Un sismo de 5,2 sacude a R.Dominicana y evacúan preventivamente edificios en la capital

El temblor tuvo lugar a las 12:06 hora local (16:06 GMT) con epicentro en el Mar Caribe y magnitud de 5,2, dijo a EFE el Centro Nacional de Sismología del país caribeño.
Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos registró una magnitud de 5 en la escala de Richter, y situó el epicentro a 51 kilómetros al sur de Boca Yuma (sureste de Dominicana).
A la misma hora se presentó un movimiento telúrico de magnitud 5,4, a 75 kilómetros al oeste-suroeste de isla de Mona, islote entre Puerto Rico y República Dominicana, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).
EFE constató que personas evacuaron algunos edificios de oficinas en Santo Domingo, incluido entre ellos de organismos gubernamentales.
Estos sismos ocurren luego de que el Caribe venezolano fuera sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.