Uruguay, en nombre de la Celac, reafirma el apoyo regional a Venezuela tras los terremotos

A través de un texto difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la presidencia uruguaya de la Celac transmitió su apoyo al pueblo y al Gobierno venezolano frente a la catástrofe ocasionada por el "doblete sísmico" de magnitudes 7,5 y 7,2.
Los movimientos telúricos, que azotaron la región central y la capital, Caracas, han provocado el colapso de infraestructuras, el corte de servicios básicos y la declaración del estado de emergencia nacional.
En el documento, el organismo multilateral manifiesta su disposición para coordinar y activar los mecanismos de cooperación intrarregional y asistencia humanitaria, con el objetivo de colaborar en las urgentes labores de búsqueda y rescate de damnificados.
El comunicado destaca que la región se une a las condolencias reafirmando el compromiso de apoyo mutuo de la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas en momentos de crisis.
Este comunicado en representación de la Celac complementa las acciones solidarias que Uruguay ya había oficializado a nivel bilateral.
Previamente, el presidente Yamandú Orsi había manifestado su preocupación y apoyo directo, mientras que la Cancillería uruguaya habilitó líneas de emergencia consulares para asistir a sus compatriotas en territorio venezolano.