Wall Street abre en rojo, con caída de las acciones tecnológicas

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales se situaba en los 51.682 puntos; el selectivo S&P 500 bajaba un 0,69 %, hasta 7.306 unidades; y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 1,09 %, hasta 25.083 enteros.

Los valores tecnológicos eran los más perjudicados en los primeros compases de la jornada, con Micron cayendo un 6 %, Advanced Micro Devices un 4 %, Intel un 5 %, Nvidia un 1,6 %, y Oracle un 0,1 %.

Según el medio especializado CNBC, la noticia de que OpenAI, creadora de ChatGPT, planea retrasar su salida a bolsa tras la oferta pública inicial de SpaceX ha impulsado la venta masiva de acciones tecnológicas debido al temor a un incremento en el coste de las infraestructuras de la inteligencia artificial (IA).

JPMorgan apuntó en una nota que esta información, divulgada por The New York Times, genera preocupación sobre "la sostenibilidad" del gasto de OpenAI en infraestructuras, "dado el retraso en la financiación procedente de los mercados de capitales".

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este viernes con una bajada del 3,17 %, hasta 69,64 dólares el barril, mientras los operadores mantienen la vista puesta en el estrecho de Ormuz.

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Irán insistió este viernes en que los buques que transiten por el estrecho de Ormuz deben seguir las rutas establecidas por la República Islámica, después de que un carguero fuese atacado ayer en el estratégico paso, cerca de las costas de Omán, por un proyectil desconocido.

El navío afectado en el ataque, que no causó víctimas, tenía bandera de Singapur.

Mientras, el oro, activo refugio, subía un 0,32 %, hasta los 4.060 dólares; la plata bajaba un 0,5 %, hasta 58,11 dólares, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedía hasta el 4,39 %.