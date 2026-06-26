Xi Jinping traslada a Delcy Rodríguez sus condolencias por el terremoto en Venezuela

En un mensaje remitido a Rodríguez, Xi afirmó que ha recibido con "consternación" la noticia de los fuertes seísmos, que provocaron "graves pérdidas humanas y materiales", informó la Cancillería china.

"En nombre del Gobierno y el pueblo chinos, expreso mi profundo pesar por las víctimas mortales y traslado mis sinceras condolencias a sus familias y a los heridos", señaló el mandatario chino.

Xi añadió que China proporcionará ayuda a Venezuela para las labores de socorro y la reconstrucción posterior al desastre, y expresó su confianza en que, bajo la dirección del Gobierno venezolano, el pueblo del país latinoamericano "podrá superar pronto la catástrofe y reconstruir sus hogares".

El mensaje de Xi se suma al anuncio realizado este viernes por el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun, quien confirmó la muerte de dos ciudadanos chinos en los terremotos y señaló que el Gobierno de Pekín y la Cruz Roja China enviarán asistencia humanitaria de emergencia a Venezuela.

Guo ya había trasladado el jueves las condolencias de Pekín a Caracas y aseguró entonces que China estaba dispuesta a proporcionar ayuda conforme a las necesidades del país caribeño, si bien las autoridades chinas todavía no han facilitado detalles acerca de la asistencia.

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Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, afectaron principalmente a La Guaira, estado costero vecino a Caracas declarado zona de desastre y militarizado este viernes por las autoridades venezolanas, y también a otras regiones del país, incluida la capital.