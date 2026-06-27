Ejército sudanés recupera una estratégica región fronteriza con Chad en manos de las FAR

Los informantes, que pidieron el anonimato, indicaron que la zona liberada es la de Abu Qamra, un área importante al situarse en la carretera que lleva a la frontera con Chad, por lo que destaca a nivel estratégico, militar y comercial.

Por otra parte, el gobernador de Darfur, Arko Minawi, dijo en su cuenta de Facebook que los ciudadanos de las localidades de Darfur del Norte sufren "un desplazamiento forzoso, saqueos de sus propiedades y violaciones cometidas por las fuerzas de las FAR en el marco de un plan que busca vaciar la tierra de sus habitantes indígenas y reemplazarlos con los mercenarios y extranjeros”, entre ellos colombianos, según denuncia Jartum.

Hasta el momento, las FAR no se han pronunciado ante esta información.

Las FAR controlan la mayor parte de la región de Darfur, excepto los condados de Om Baru, Marnaui, y Al Tina en el extremo noroeste de Darfur del Norte, que están bajo control de las fuerzas oficiales.

Este avance castrense coincide con una declaración de la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, en la que advirtió que la guerra en Sudán va a empeorar si no se toman medidas inmediatas y urgió a frenar el flujo de armas al país.

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Los tres años de guerra en Sudán entre el Ejército y las FAR han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, han abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda y han obligado a otras alrededor de 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU.