El guitarrista Daniel Casares presenta en Portugal su consolidado 'poder de lo sutil'

"En este caso, es un concepto muchísimo más abierto musicalmente, en el sentido de que no está atado a ninguna estructura de palos flamencos ya propiamente predeterminada, sino que es simplemente melodía, conceptos musicales muchísimos más universales", aclaró Casares (Málaga, 1980), al alegar que "el músico flamenco siempre está de alguna manera un poco atado" por el propio género.

'El poder de lo sutil', que el guitarrista prevé lanzar a finales de este año, reflejará además las "sutilezas" del flamenco, junto a esa parte más visible que es "muy pasional" e incluso "salvaje".

Casares precisó que, aunque ya ha ofrecido otros conciertos bajo este mismo nombre y ha interpretado algunas canciones del nuevo disco en el pasado, esta ocasión servirá para mostrar una actuación que se basará en el nuevo disco y en la que "prácticamente el 90 %" será inédito.

El espectáculo de presentación, con el mismo nombre, tendrá lugar en la noche de este sábado en el casino de Estoril, en el área metropolitana de Lisboa, y contará con la participación especial de la fadista Dulce Pontes, que ya ha colaborado en anteriores ocasiones con el artista malagueño, que, aseguró, le ha influido en esta nueva vertiente.

"Cuando me llamaron el año pasado para poder cerrar esta fecha en Estoril pensé que, como Dulce y yo hemos estado muchos años tocando juntos, hemos hecho muchas grabaciones, hemos disfrutado muchísimo y ya hacía tiempo que no nos veníamos, cuando tuve esa oportunidad de venir aquí con mi espectáculo directamente pensé en ella, que me encantaría poder reencontrarnos", dijo.

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En el escenario le acompañarán también Julián Bedmar como segunda guitarra, Manuel Peralta al cante, Sergio Aranda en el baile, en el cajón Miguel Ortiz 'Nene' y al bajo José M. Posada 'Popo'.

Casares es un virtuoso de la guitarra, que comenzó a tocar con 8 años. Con 16 años se hizo con el Bordón Minero del Festival del Cante de las Minas de La Unión (Murcia), uno de los eventos de flamenco más prestigiosos de cuantos se realizan dentro y fuera de España. Después llegarían el Premio Revelación Musical de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York y el Premio Miguel Acal al mejor artista flamenco.