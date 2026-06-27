Jefe de Parlamento libanés pide calma por protestas limitadas por acuerdo marco con Israel

"¡Oh, mi pueblo en el Líbano, de todo el Líbano, esto es sedición! Sé en tiempos de sedición como el camello joven: ni tiene lomo fuerte para que lo monten, ni ubres para que lo ordeñen", dijo Berri en un escueto comunicado, reproducido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, citando un dicho de la obra 'El Camino de la Elocuencia', de Alí ibn Abi Tálib, el primer imán para los chiíes.

De este modo, citando al imán, Berri aconseja que durante periodos de discordia civil o confusión, lo más sabio es mantener un perfil bajo y no dejarse utilizar por ningún bando.

Ayer, de acuerdo con la ANN, varios jóvenes, partidarios de Hizbulá, bloquearon la carretera Salim Salam, en Beirut, con neumáticos en llamas, en protesta contra el acuerdo marco firmado ayer entre Israel, el Líbano y Estados Unidos como mediador.

Anoche, el diputado de Hizbulá Hasán Fadlallah rechazó el acuerdo al asegurar que el pacto constituye "un regalo al enemigo israelí" por parte del Gobierno libanés.

Por su parte, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, indicó que este acuerdo marco constituye "el primer paso" hacia la recuperación de la plena soberanía del país y se comprometió a seguir trabajando hasta completar ese objetivo.