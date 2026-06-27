Más de 600 vuelos retrasados en el Reino Unido por tormentas en la ola de calor

La interrupción del tráfico aéreo afecta a las dos principales plataformas del país, donde algunos vuelos han sido también cancelados en lo que va de jornada debido a la inestabilidad meteorológica.

El servicio nacional de control aéreo, NATS, advirtió de que las restricciones operativas "se mantendrán durante el resto del día por la previsión de tormentas sobre el sureste de Inglaterra", que están afectando a los principales corredores aéreos de entrada y salida de Londres.

Según los datos difundidos, al menos 367 operaciones en Heathrow, al oeste de la capital, y 352 en Gatwick, al sur, se han visto afectadas por retrasos o cancelaciones, tanto en salidas como en llegadas.

El gestor aeroportuario de Gatwick confirmó la aplicación de restricciones temporales del control aéreo "debido a tormentas en curso", mientras que Heathrow ha recomendado a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto.

British Airways, parte del grupo hispano-británico IAG, señaló en un comunicado que, como otras aerolíneas, ha tenido que realizar "ajustes en el programa de vuelos" debido a las restricciones impuestas por las condiciones meteorológicas adversas.

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La aerolínea añadió que trabaja para restablecer la normalidad operativa "lo antes posible" y subrayó que la gran mayoría de los pasajeros no se han visto afectados.

La agencia europea Eurocontrol indicó que Heathrow y Gatwick son los aeropuertos del Reino Unido más afectados por la actividad tormentosa, concentrada sobre el espacio aéreo del sureste de Inglaterra y el noroeste de Europa.

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) dijo este sábado que la ola de calor está en remisión en este país, tras registrarse el viernes una temperatura máxima para un mes de junio de 37,3 grados, si bien alertó de que aún habrá episodios de mucho calor y tormentas eléctricas en varios puntos del territorio.