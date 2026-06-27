Países árabes tildan de paso importante el acuerdo marco entre el Líbano e Israel

El ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, llamó al primer ministro libanés, Nawaf Salam, para indicarle que este pacto representa "un importante comienzo", y subrayó "la necesidad de la retirada gradual de Israel de las dos zonas que aún se encuentran bajo ocupación israelí, lo que permitiría el despliegue del Ejército libanés y la extensión de la autoridad estatal sobre todo el territorio libanés", en alusión a las "zonas piloto" establecidas.

Igualmente, dijo que hay que aprovechar este avance para "lograr la retirada completa de Israel del sur del Líbano", ocupado por Israel tras la invasión que comenzó en marzo.

También, el presidente libanés, Joseph Aoun, recibió una llamada del presidente emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la que este le reafirmó su apoyo y respaldo a las posiciones adoptadas por su gobierno, según un comunicado de Presidencia libanesa.

Además, destacó la disposición de su país a ayudar al Líbano en los ámbitos "político, económico y social, para que pueda superar las difíciles circunstancias que atraviesa".

Por otra parte, el ministro de Exteriores libanés, Yusef Rayi, recibió una llamada de su homólogo jordano, Ayman Safadi, quien expresó su esperanza de que este acuerdo "beneficie al Líbano y a su pueblo, contribuya a restablecer la estabilidad y consolidar la soberanía del Estado sobre todo su territorio, y permita al Líbano vivir en paz y seguridad".

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Israel y Líbano, bajo el auspicio de Estados Unidos, firmaron ayer un acuerdo marco trilateral que establece una hoja de ruta para avanzar hacia una "paz y seguridad duraderas" entre ambos países, según detalla el texto publicado por el Departamento de Estado de EE.UU.

Sin embargo, esta hoja de ruta no detalla fechas, plazos, ni especifica cómo el Ejército libanés va a reemplazar y desarmar al grupo chií libanés Hizbulá.