Alemania registra un nuevo récord de altas temperaturas con 41,7 grados

Según informó la televisión pública ARD, que citó al Servicio Meteorológico Alemán (DWD), los 41,7 grados registrados este domingo superan el anterior valor de 41,5 grados, medidos el sábado en Drewitz, pedanía del municipio de Möckern, también en el este del país.

El viernes se rompió por primera vez desde 2019 el récord histórico de calor en Alemania, cuando en Saarbrücken (oeste) se midieron 41,3 grados.

Los valores de Saarbrücken, Drewitz y Coschen superaron el récord del 25 de julio de 2019, cuando se midieron en Tönisvorst y Duisburgo, en el oeste alemán, 41,2 grados.

En plena ola de calor, también en el este de Alemania, el municipio de Kubschütz registró en la noche del sábado a este domingo una temperatura de 29,4 grados, el mayor valor de la historia en Alemania durante las horas nocturnas.