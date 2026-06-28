Atwood y Tokarczuk reivindican en Babell el feminismo a través de la literatura

Atwood ha defendido ante cientos de personas, desde el palco del Batalha Centro de Cinema de Oporto, la necesidad de defender los derechos de las mujeres, al mismo tiempo que ha criticado los regímenes políticos que las silencian.

La autora de 'El cuento de la criada' ha recordado que, debido a que su padre era entomólogo, no fue a escuela hasta que cumplió los 12 años, ya que gran parte del año lo pasaba junto a su familia en el bosque.

Por su parte, Tokarczuk ha presentado su obra como “una venganza” a la literatura clásica, “donde no existían las mujeres”, con el objetivo de “dar voz a energías femeninas”.

Tokarczuk recordó ante cientos de lectores que empezó a leer “muy rápido”, ya que su padre era bibliotecario.

La autora polaca ha recordado sus inicios como escritora, tras “fracasar” en su vida profesional como psicóloga y ha apuntado que “cada ser humano es un libro que debería ser escrito”.

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Babell, evento que colabora con EFE en la difusión de este contenido y que está organizado por la Fundação Livraria Lello con una inversión de más de 3 millones de euros, acoge este domingo una conversación pública en el centro de la ciudad con Salman Rushdie.