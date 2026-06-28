El brasileño Rafael Gallo avanza en Babell que su próxima novela tratará la salud mental

Gallo, que se inició en la literatura en Sao Paulo con la selección de cuentos 'Reveillon y otros días', ganó con 34 años el Premio Sao Paulo de literatura y en 2022 se hizo con el galardón José Saramago, con su obra 'Dor Fantasma'.

“Siempre he sido muy fan de José Saramago”, ha asegurado el escritor, que estos días participa en diferentes actos públicos y conversaciones literarias en Oporto, junto a grandes nombres con Salman Rushdie, Margaret, Atwood, Javier Cercas, David Uclés, Héctor Abad Faciolince o Alberto Manguel, entre otros.

De momento, su novela 'Dor Fantasma', que narra la historia de un pianista al que le amputaron la mano derecha, se puede leer en portugués, aunque el joven escritor aspira a alcanzar otros públicos y ser traducido en más idiomas.

Babell, evento organizado por la Fundação Livraria Lello con una inversión de más de 3 millones de euros, cerrará hoy, domingo con la intervención del escritor Salman Rushdie, que ofrecerá una conversación pública en el centro de Oporto.

Babell, que colabora con EFE en la difusión de este contenido, ha acogido desde el pasado martes diferentes exposiciones de arte, conciertos o actividades literarias para el público infantil.

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Además, en la madrugada, Oporto ha celebrado el espectáculo con drones del artista chino afincado en Nueva York Cai Guo-Qiang, que ha puesto en escena sobre la ribera del Duero una ‘performance’ creada en exclusiva para este evento donde se incluyeron fuegos de artificio.