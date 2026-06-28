Kallas llama a Delcy Rodríguez para transmitir "plena solidaridad de la UE" tras seísmos

"He mantenido una conversación telefónica con Delcy Rodríguez tras los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela. He transmitido la plena solidaridad de la UE con el pueblo venezolano y nuestras más sinceras condolencias a las familias de quienes han perdido a sus seres queridos", dijo esta mañana la jefa de la diplomacia europea a través de redes sociales.

Kallas reiteró que la UE ha movilizado 5 millones de euros en ayuda de emergencia para las comunidades afectadas, así como el Mecanismo Europeo de Protección Civil con el que varios Estados miembros ya han desplegado equipos de búsqueda y rescate, bomberos y personal médico, entre ellos España.

También aseguró que el sistema de satélites Copernicus del bloque comunitario "está prestando apoyo a los equipos de emergencia, ayudando a cartografiar los daños y a dirigir la ayuda hacia donde más se necesita"

"Europa está del lado de Venezuela en estos momentos de necesidad", zanjó Kallas.

Ya son al menos 1.430 personas las que murieron por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles en la zona costera del país suramericano, además de 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, la mayoría en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, por lo que fue declarado zona de desastre y militarizado por el Gobierno.