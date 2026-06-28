Putin dice que Rusia resistirá presiones que aumentan de cara elecciones

"Rusia resiste con firmeza todos los intentos de frenar nuestro desarrollo. Contamos con la fuerza, los recursos y la voluntad política suficientes. Nadie debe dudarlo", declaró Putin durante el congreso federal del partido Rusia Unida.

El jefe del Kremlin aseguró que es consciente de los problemas que enfrenta el país, pero afirmó que la seguridad a largo plazo es algo que será garantizado independientemente de los desafíos actuales.

"Sin duda superaremos todos los desafíos que enfrentamos, incluidos los ataques terroristas contra nuestro territorio e infraestructura. Y, por supuesto, resolveremos los desafíos del desarrollo interno", aseguró.

Putin afirmó que las fuerzas ucranianas están retrocediendo en el frente por lo que optan por intensificar los ataques contra la retaguardia rusa.

A la vez insistió en que esas acciones no darán el resultado deseado y no debilitarán a Rusia.

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Según se acordó en el congreso federal de Rusia Unida, las listas de la formación gobernante en los próximos comicios las encabezarán el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, así como la defensora del Menor, María Lvova-Belova.

El congreso tiene lugar en un momento complicado para el oficialismo, según medios independientes, que aseguran que la incertidumbre acerca del futuro de la guerra no ha permitido a Rusia Unida elaborar un programa definitivo.

A la vez, ha crecido la popularidad de los partidos que han criticado algunas restricciones impuestas por las autoridades, como es el caso de Nueva Gente, una formación joven y leal al Kremlin, pero que se ha permitido en los últimos meses expresar públicamente su desacuerdo con decisiones impopulares como los cortes de internet.