UE condena ataques iraníes contra Baréin y pide que Irán cumpla con el acuerdo con EE.UU

"La Unión Europea condena enérgicamente los últimos ataques con drones iraníes dirigidos contra Baréin. Expresamos nuestra plena solidaridad con Baréin", señaló un comunicado del portavoz del Servició Europeo de Acción Exterior (SEAE).

El portavoz añadió que los ataques de Irán "son inaceptables e injustificados, y constituyen violaciones del Derecho internacional".

Asimismo, instó al país a "que cese de inmediato sus ataques contra los Estados vecinos, a que cumpla plenamente el memorando de entendimiento firmado recientemente y a que aplique íntegramente la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

El Gobierno bareiní afirmó este sábado que ha sido atacado por "varios drones iraníes", al tiempo que Teherán aseguró que tuvo como objetivo "bases estadounidenses".

Por su parte, Irán acusó de nuevo este domingo a EE.UU de volver a violar su acuerdo tras los nuevos bombardeos estadounidenses contra instalaciones en la costa sur iraní, y reafirmó su determinación de responder militarmente a cualquier agresión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de los primeros ataques lanzados por ambas partes desde que Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.