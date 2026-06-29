Albares defiende en Eslovaquia el derecho internacional en "todos los contextos"

Durante su comparecencia ante la prensa, tras un encuentro bilateral con su homólogo eslovaco, Juraj Blanár, el jefe de la diplomacia española recordó que "el respeto al derecho internacional no es una opción ni en Ucrania ni en Oriente Medio, y tiene que ser respetado en todos los contextos".

"España quiere una paz justa, una paz duradera", aseguró Albares sobre posibles negociaciones de paz para Ucrania.

Respecto a la situación en el Líbano, donde Israel ocupa parte del sur del país y donde combate al grupo chií proiraní Hizbulá, el ministro declaró que es necesario "garantizar la soberanía e integridad territorial del Líbano".

En cuanto a los territorios palestinos, Albares reiteró la necesidad de "una solución de dos Estados que permita vivir de manera pacífica, y una coexistencia pacífica de Palestina e Israel".

"En este contexto internacional, tenemos que trabajar todos juntos por la democracia, por los derechos humanos, por el diálogo, la democracia, por el derecho internacional y la paz", aseveró.

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Albares también calificó esta visita como "muy necesaria" porque hacía 20 años que un ministro de Exteriores de España no visitaba Eslovaquia, miembro de la Unión Europea desde 2004.

Según el ministro, España y Eslovaquia mantienen "relaciones bilaterales sólidas" y se complementan en áreas claves, entre las que destacó la industria de defensa.

Pero la presencia de empresas españolas, aunque es "especialmente importante" en Defensa, también es visible en el sector de la automoción, las infraestructuras y el ámbito ferroviario.

Albares visitará este lunes la base militar de Lest, en el centro del país, donde España despliega su mayor contingente militar en el exterior -con casi 900 soldados-, en el marco de las brigadas multinacionales de la OTAN.

"España defiende la seguridad eslovaca, la seguridad de Europa y también una OTAN fuerte", dijo el ministro de Exteriores.