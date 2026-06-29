Dos ataques rusos matan a cinco personas en Dnipró y a otras tres en Zaporiyia

En el ataque contra Dnipró resultaron heridas otras 28 personas, de las que cuatro están en estado grave, añadió Ganzha.

También durante la mañana de este lunes, tres personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque del Ejército ruso contra un minibús en la ciudad de Zaporiyia, informó el gobernador de la región homónima, Iván Fedórov.

Según comunicó la Fuerza Aérea ucraniana antes de los ataques rusos de esta mañana, las fuerzas del Kremlin lanzaron contra territorio ucraniano durante la pasada noche un total de 108 drones, de los que 82 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y otros 25 impactaron en once localizaciones distintas no especificadas.