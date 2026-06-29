El Ejército sudanés recupera dos localidades estratégicas cerca de la frontera con Etiopía

En un comunicado, la 4ª División del Ejército detalló que se trata de las localidades de Maqja y Surkum, en la zona de Kurmuk, en el estado del Nilo Azul, tras violentos combates con las FAR y su aliados de las fuerzas del Movimiento Popular para la Liberación de Sudán-Norte (SPLM-N), en los que "infligieron grandes pérdidas humanas y materiales".

La nota explica que "con este avance, el Ejército sudanés está allanando el camino para asegurar su retaguardia en el eje occidental de la región del Nilo Azul, en preparación para avanzar hacia Kurmuk".

Kurmuk, fronteriza con Etiopía y controlada por el SPLM-N, tiene especial importancia económica y militar debido a su ubicación en rutas de suministro y fronteras compartidas.

Las FAR, enfrentadas con el Ejército sudanés desde abril 2023, no se han pronunciado ante esta información hasta el momento.

Los enfrentamientos en el Nilo Azul y en la vasta región de Kordofán se han recrudecido en las últimas semanas, en medio de advertencias internacionales de que la guerra en Sudán empeorará si no se toman medidas para anunciar una tregua e iniciar un proceso político para frenar la violencia.

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El conflicto han provocado la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de EE.UU.-, y ha abocado a más de 21,2 millones de personas a una situación de hambruna aguda, mientras unas 14 millones a abandonar sus hogares, convirtiendo a Sudán en el escenario de la peor crisis de desplazamiento y hambre del mundo, según la ONU.