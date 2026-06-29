El plan para reorganizar las cárceles de Paraguay traslada a otros 618 internos condenados

En el denominado operativo Umbral 3.5, que tuvo lugar la noche del domingo, 403 reclusos fueron trasladados desde la antigua cárcel de Tacumbú, en Asunción, al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada (centro), en el departamento de Cordillera, indicó en una conferencia de prensa.

Otros 215 internos fueron llevados en autobuses desde una prisión de Ciudad del Este al Centro de Reinserción Social de la ciudad de Minga Guazú, ambas prisiones ubicadas en el departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil.

El traslado, explicó el ministro, responde a una política penitenciaria que busca concentrar a las personas con condenas en establecimientos exclusivos para esta población.

"Toda esta lógica de traslado y de reordenamiento también obedece, justamente, a separar a los cabecillas de organizaciones criminales", añadió Nicora, quien detalló que el operativo contó con el apoyo de 420 policías, 182 militares y 137 funcionarios administrativos de seguridad del Ministerio de Justicia.

La población penitenciaria de Paraguay ronda las 20.500 personas, de las cuales unas 13.000 permanecen con procesos judiciales abiertos, equivalente al 63 % del total, destacó el ministro.

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El Ministerio de Justicia dijo en un comunicado que este tipo de operativos también buscan erradicar el hacinamiento y optimizar la gestión y el control de los establecimientos penitenciarios, acorde con los estándares internacionales.

Hasta enero pasado se contabilizaban 19.874 personas recluidas en 19 cárceles del país, en las que se registran índices de ocupación que oscilan entre el 131,6 % y el 1.315,1 %, según un informe del estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay (MNP).

La sobrepoblación crítica en las prisiones, de acuerdo con el Ministerio de Justicia, ascendía en enero a 93,95 %.