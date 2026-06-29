El Prado y el Bellas Artes de Bilbao homenajean al coleccionista y mecenas Plácido Arango

'La búsqueda del comienzo' es el nombre de la exhibición que acogerá el museo de Bilbao desde el 5 de octubre (cuando reabrirá tras la ampliación arquitectónica diseñada por el británico Norman Foster y el vasco Luis María Uriarte) y hasta 2030, y que reúne más de cien obras de la colección de Arango (México, 1931 - España, 2020).

Lienzos de Pedro de Campaña, el Greco, Goya, Fortuny o Zuloaga, y de artistas más modernos como Joan Miró, Jean Dubuffet, Antoni Tàpies o Andy Warhol formarán parte del itinerario expositivo, además de esculturas como 'Bilbao', de Richard Serra, y 'Homenaje a Calder', de Eduardo Chillida.

Los directores del Prado, Miguel Falomir, y del Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, presentaron en el auditorio del museo madrileño la muestra, que ocupará las cinco primeras salas de la ampliación del museo bilbaíno. En el acto estuvieron presentes los hijos de Arango y de la escultora Cristina Iglesias.

Como explicó Maite Arango, hija del coleccionista, la exposición reunirá "obras que compró, las que donó, de las que se desprendió, las que aún forman parte de su colección personal y las que no pudo conseguir", que han sido prestadas por museos españoles y extranjeros.

Plácido Arango fue uno de los grandes coleccionistas de obras desde Murillo hasta Tàpies y uno de los grandes donantes a museos como el Prado, el Bellas Artes de Bilbao, el Metropolitan de Nueva York o el Bellas Artes de Asturias, región del norte de España en la que nacieron sus padres emigrados a México.

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Arango, que se instaló en España en 1965, también fue presidente del Patronato del Museo del Prado de 2007 a 2012 y, unos años más tarde, donó 26 obras maestras de su colección de arte antiguo que completaban o reforzaban la colección del museo y que se unían a la de 80 grabados de Goya que había donado anteriormente.

El director del Prado destacó la "extraordinaria generosidad" de Arango, quien "dio al museo mucho, mucho más de lo que recibió del museo".

También el museo de Bilbao fue objeto de la gran generosidad del coleccionista y quiere homenajear en su reapertura la labor de quienes a lo largo de los años han aportado hasta un 70 % de las obras de la pinacoteca con sus donaciones y legados.

'La búsqueda del comienzo' mostrará buena parte de esas obras donadas, a las que se unen piezas prestadas por el Metropolitan de Nueva York, el San Diego Museum of Art, la colección privada de la familia Arango y otras aportaciones de museos de Europa y América.