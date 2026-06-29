La UE pide al Gobierno de Etiopía y a la región de Tigré reducir las recientes tensiones

"Es urgente reanudar las conversaciones sobre la aplicación concreta del acuerdo del cese permanente de las hostilidades por todas las partes", publicó la misión diplomática en su cuenta de la red social Facebook, en referencia al pacto que puso fin en 2022 a la guerra iniciada en 2020 entre Adís Abeba y los rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT).

Además, la UE mostró su preocupación por la decisión del FPLT de establecer un "consejo regional paralelo" y de "imponer unilateralmente" el servicio militar obligatorio en la región, lo que "contraviene" al mencionado acuerdo.

Tras estas declaraciones, el FPLT criticó en su propio comunicado la "información inexacta" de la UE y lamentó que ésta no denunció las "persistentes violaciones" del Gobierno federal del acuerdo, además de expresar su "compromiso" con el diálogo como "único medio viable" para resolver las tensiones.

"La alegación de que el FPLT ha establecido un 'consejo regional paralelo' carece por completo de fundamento. Nunca ha existido otro consejo que represente al pueblo de Tigré. La afirmación de un consejo paralelo es simplemente producto de la desinformación", indicó el grupo.

El FPLT reinstauró el pasado mayo el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra de 2020-2022, algo que, según el propio grupo, fue apoyado por la "abrumadora mayoría" de la población de las ciudades y comunidades rurales tigrinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa decisión llegó después de ver que el gobierno regional interino creado por Adís Abeba tras el fin de la guerra no protegía "los intereses vitales" del pueblo de Tigré, según los rebeldes.

"Desde la firma del acuerdo de cese de hostilidades, el Gobierno Federal ha socavado sistemáticamente el acuerdo", mientras el pueblo tigrino "sigue soportando severas dificultades derivadas de las políticas punitivas e irresponsables impuestas por el Gobierno Federal", como prolongadas restricciones al combustible o a bienes comerciales, denunció la organización.

Del mismo modo, defendió su decisión de imponer el servicio militar obligatorio para hacer frente a la "movilización militar a gran escala alrededor de Tigré" y a los "repetidos ataques con drones y a la vigilancia aérea continua" en los últimos meses, de los que responsabiliza al Gobierno federal.

Las fricciones entre Adís Abeba y el FLPT se han recrudecido después de más de tres años de la firma del cese de hostilidades en noviembre de 2022, un pacto que puso fin a un conflicto que causó unos 600.000 muertos y millones de desplazados, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.