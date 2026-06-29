Lagarde abre foro del BCE marcado por subida de tipos y el estreno internacional de Warsh

Bajo el lema 'Configurar el futuro de Europa: innovación, crecimiento y estabilidad' ('Shaping Europe's future: innovation, growth and stability'), el encuentro, que se prolongará hasta el miércoles 1 de julio, reunirá a gobernadores de bancos centrales, responsables de política económica, académicos y representantes del sector financiero para debatir sobre los principales desafíos de la economía mundial.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, abrirá oficialmente el foro con el discurso inaugural durante la cena de bienvenida de este lunes.

El programa incluye cuatro sesiones de trabajo sobre productividad, regulación financiera, migraciones, digitalización de las finanzas y el nuevo entorno comercial internacional, además de dos paneles de alto nivel sobre inteligencia artificial y política monetaria.

El miércoles tendrá lugar la tradicional mesa redonda de gobernadores, en la que participarán Lagarde junto al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey; el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, y el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Kevin Warsh.

La presencia de Warsh constituye uno de los principales focos de interés del encuentro, ya que será su primera participación en una gran reunión internacional de bancos centrales desde que asumió la presidencia de la Reserva Federal el pasado 17 de junio, tras ser designado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Su debut se produce en un momento de especial atención sobre la independencia del banco central estadounidense y sobre el giro que pueda imprimir a la comunicación y a la estrategia de política monetaria de la institución.

En su primera reunión al frente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), celebrada los días 16 y 17 de junio, la Fed mantuvo sin cambios los tipos de interés en el rango del 3,50 %-3,75 %, en una decisión unánime.

Warsh defendió una estrategia basada en los datos, redujo la orientación explícita sobre futuras decisiones ('forward guidance') y anunció una revisión de diversos aspectos del funcionamiento y de la comunicación del banco central.

El foro de Sintra también se celebra pocas semanas después de la última decisión de política monetaria del BCE.

El Consejo de Gobierno acordó el 11 de junio elevar en 25 puntos básicos los tres tipos oficiales, con lo que el tipo de la facilidad de depósito, principal referencia de la política monetaria de la institución, quedó fijado en el 2,25 %, el de las operaciones principales de financiación en el 2,40 % y el de la facilidad marginal de crédito en el 2,65 %, con efectos desde el 17 de junio.

La institución justificó la decisión por la necesidad de asegurar que la inflación vuelva de forma sostenible a su objetivo del 2 %.

Como es habitual, el Foro del BCE servirá además para calibrar el diagnóstico de los principales bancos centrales sobre la evolución de la inflación, el crecimiento económico y la política monetaria en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, el impacto de la inteligencia artificial sobre la productividad y los cambios en el comercio internacional.