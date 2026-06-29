Las tensiones entre Pekín y Tokio crecen con restricciones chinas de exportación a Japón

En esta nueva escalada, el Ministerio de Comercio chino incluyó este lunes a 20 entidades japonesas en una lista de control y a otras 20 en una lista de vigilancia, alegando que así busca frenar la "remilitarización" de Japón y sus supuestos intentos de "desarrollar capacidades nucleares".

Las restricciones en virtud de la Ley de Control de Exportaciones y del reglamento sobre artículos de doble uso afectan a entidades que participan en actividades destinadas a "elevar la capacidad militar" de Japón, acusó Pekín, y a aquellas de las cuales China no puede verificar el usuario final ni el uso final de los artículos de doble uso.

El Gobierno chino defendió estas acciones como "totalmente justificadas, razonables y conformes a la ley" y aseguró, a través del portavoz de Exteriores Guo Jiakun, que las medidas no repercuten en las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

Asimismo, aseveró que dicha inclusión se dirige únicamente contra un número reducido de entidades japonesas, al tiempo que expresó que las compañías niponas que operan de forma honesta y respetan la legislación no tienen motivo alguno de preocupación.

En la lista de control figuran el Instituto Nacional de Estudios de Defensa, varios centros japoneses de investigación de sistemas terrestres, navales y aéreos, entidades vinculadas a Mitsubishi Electric y Mitsubishi Heavy Industries, KGM, NIPPI, y Aoki Seimitsu Kogyo.

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Por su parte, la lista de vigilancia incluye a Mitsui E&S, Mitsubishi Nuclear Fuel, Japan Nuclear Fuel, Fujitsu Network Solutions, Hitachi Advanced Systems, Howa Machinery, Hosoya Pyro-Engineering y The Fujikura Parachute.

Los exportadores que quieran vender artículos de doble uso a estas entidades no podrán solicitar licencias generales y deberán presentar evaluaciones de riesgo y compromisos escritos de que los bienes no serán utilizados para reforzar la capacidad militar japonesa.

Tras el anuncio, el Gobierno japonés instó a las autoridades chinas a revocar las restricciones a la exportación, que calificó de "absolutamente inaceptables", según dijo el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, en una rueda de prensa.

"Hemos protestado enérgicamente y exigido su retirada. Analizaremos exhaustivamente su impacto y adoptaremos las medidas necesarias", declaró.

Horas antes, el propio Kihara denunció públicamente las últimas incursiones de buques chinos en las aguas que rodean a la isla nipona de Yonaguni, a poco más de 150 kilómetros de Taipéi, razón por la que Tokio presentó "reiteradas protestas" diplomáticas.

Guo replicó que las maniobras fueron "razonables, legales y plenamente legítimas".

Las restricciones por parte de China y las quejas expresadas por Japón suponen un nuevo recrudecimiento de las tensiones entre ambos países, cuyas relaciones se deterioraron gravemente después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmara a finales de 2025 que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Desde entonces, China ha respondido con protestas diplomáticas, advertencias de viaje, restricciones comerciales y críticas a lo que interpreta como un refuerzo de las capacidades militares japonesas.