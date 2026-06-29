Los municipios españoles guardan un minuto de silencio por las víctimas de Venezuela

Ministros, presidentes de CCAA, alcaldes, diputados provinciales, consejeros insulares y otros cargos, además de funcionarios municipales, han participado en una convocatoria que en muchos casos se repite porque diferentes ayuntamientos ya guardaron los días anteriores un minuto de silencio en sus respectivos plenos por la misma razón.

El ministro de Política territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres, ha participado en el acto desde el ayuntamiento de la localidad madrileña de Fuenlabrada donde el que fuera también presidente autonómico de Canarias ha recordado los lazos "muy estrechos" entre venezolanos y canarios y ha mostrado su esperanza en que los equipos de rescate localicen más personas vivas bajo los escombros.

En Madrid capital, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha enarbolado una bandera venezolana en compañía de otros miembros del consistorio y ha recordado al final del acto la línea de subvenciones extraordinarias para ayudar al pueblo venezolano además de la presencia de efectivos del cuerpo madrileño de bomberos ya al otro lado del Atlántico.

Galicia ha sido uno de los puntos donde el homenaje ha sido más emotivo ya que más de 30.000 gallegos residen en Venezuela y cerca de 28.000 venezolanos lo hacen tierras galaicas, por lo que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presidido el acto en Santiago de Compostela mientras que la alcaldesa coruñesa y vicepresidenta de la FEMP, Inés Rey, lo ha hecho en su ciudad.

La escena se ha repetido por toda la geografía española con distintas autoridades y, al final del minuto de silencio, los responsables políticos han recomendado no enviar material de ayuda sino concentrar ésta en donaciones económicas que puedan ser gestionadas a través de organizaciones como Cáritas o Cruz Roja, que se encuentran sobre el terreno.