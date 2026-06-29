Meloni reivindica la unidad de Occidente y sus valores frente a la inestabilidad global

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X con motivo del aniversario del nacimiento de la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci, la mandataria recuperó uno de los temas centrales de su obra, "el destino de Occidente y de su identidad", que consideró "más actual que nunca".

Meloni sostuvo que Occidente va más allá de un espacio geográfico o de un sistema de alianzas y lo definió como "una civilización construida a lo largo de los siglos alrededor de la libertad, la dignidad de la persona, la democracia y el derecho".

Se trata, añadió, de "una herencia que pertenece a pueblos diferentes, pero unidos por valores comunes".

Y añadió: "Podemos tener ideas e intereses diferentes, podemos discutir y confrontarnos, es la fuerza de las democracias. Pero hay algo que viene antes de cualquier matiz: la conciencia de pertenecer a una misma civilización y la responsabilidad de custodiarla".

En referencia al actual contexto internacional, Meloni aseguró que los grandes desafíos de esta época no exigen "ser todos iguales", sino permanecer "unidos y fieles a lo que somos".

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"Los escenarios cambian, los gobiernos se alternan, el mundo evoluciona, pero lo que no puede cambiar es la fidelidad a los principios que han hecho de Occidente la más grande experiencia de libertad de la historia", concluyó la mandataria.