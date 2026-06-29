Muere a los 100 años José Antonio Torres, el alcalde en activo más longevo de España

Nacido el 23 de julio de 1925 en el mismo pueblo que gobernó durante tres décadas, murió a escasas semanas de cumplir 101 años. Deja tras de sí un extenso y singular legado en su localidad natal, un pequeño municipio de la sierra de los Filabres, en Almería, que cuenta con apenas tres centenares de habitantes y que siempre se volcó con su respetado Pepe, como se conocía al regidor.

Antes de ser alcalde de Chercos, su vida profesional estuvo marcada por una profunda vocación de servicio público en las filas de la Guardia Civil, una de las fuerzas de seguridad del Estado español. Ingresó en el cuerpo en 1949 y, a lo largo de su carrera, alcanzó el grado de subteniente.

Prestó servicio en diversos destinos del territorio nacional, entre ellos en el País Vasco (norte), donde logró salir ileso de un atentado perpetrado por la banda terrorista ETA.

Al jubilarse a los 70 años, Torres decidió regresar a Chercos. Lejos de buscar un retiro tranquilo, y empujado por el cariño y la insistencia de sus propios vecinos, optó por presentarse a las elecciones municipales de 1995.

Logró la alcaldía y, desde entonces, se mantuvo al frente del consistorio de forma casi ininterrumpida. Su único paréntesis temporal ocurrió en 2023, cuando dejó el cargo tras prosperar una moción de censura, aunque logró recuperar la vara de mando apenas tres meses después, en noviembre de ese mismo año.

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El pasado septiembre, la Diputación de Almería le concedió la máxima distinción honorífica de la institución, el Escudo de Oro de la Provincia, en un acto para celebrar su centenario. "He disfrutado haciendo el bien a los demás", proclamó entonces un emocionado alcalde ante sus vecinos.

En aquel homenaje, el entonces presidente provincial, Javier A. García, lo definió como "el mejor alcalde de la historia de Chercos". Recibió además el reconocimiento mediante vídeo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del Partido Popular, y del líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

En la ceremonia, el propio Torres, que jamás cobró un sueldo de su consistorio, quiso repartir los méritos de su gestión y agradeció el apoyo de los funcionarios del ayuntamiento, mencionando de forma especial a Isabel, quien trabajó a su lado durante 25 años.