Pakistán ataca a civiles afganos que fueron a ayudar tras primer bombardeo, según testigo

Un médico del Hospital Provincial de Paktia, que habló con EFE bajo condición de anonimato, afirmó que el centro recibió más de 80 víctimas tras los bombardeos.

"Tan pronto como ocurrieron los bombardeos, corrimos al hospital. Se trajeron aproximadamente 11 cadáveres y más de 70 heridos", detalló el sanitario.

"Entre los heridos hay jóvenes, mujeres y niños", añadió.

Abdul Jamil, un residente del distrito de Samkani, en la provincia de Paktia, describió a EFE un segundo ataque cuando vecinos de la zona habían acudido a auxiliar a las víctimas del primer bombardeo.

"Era tarde por la noche cuando aviones paquistaníes bombardearon varias casas. La gente fue a ayudar a los vecinos, a los niños y a las mujeres. De repente, los aviones volvieron y bombardearon de nuevo las casas y a las personas que estaban rescatándolos", relató.

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Según el Gobierno talibán, el balance de los ataques contra las provincias orientales de Paktia, Paktika y Kunar asciende a al menos 36 civiles muertos y 163 heridos, mientras Pakistán aseguró haber matado a 29 insurgentes pertenecientes a Jamaat-ul-Ahrar y Fitna al Khwarij, nombres con los que Islamabad se refiere a facciones vinculadas a los talibanes paquistaníes.

El portavoz del Gobierno de facto, Hamdullah Fitrat, afirmó en X que las mayores víctimas se registraron en la aldea de Mandokhail, en el distrito de Samkani, donde un primer ataque contra una vivienda mató a un anciano y a un niño, y un segundo bombardeo alcanzó a residentes que habían acudido al rescate.

Según Fitrat, 28 aldeanos murieron y 158 resultaron heridos en ese punto. El portavoz agregó que otros seis civiles, en su mayoría mujeres y niños, murieron en la aldea de Walust, en el distrito de Giyan, en la provincia de Paktika.

La identidad de las víctimas ha sido uno de los principales puntos de disputa entre Islamabad y Kabul desde el inicio de los bombardeos paquistaníes en territorio afgano. Pakistán afirma que sus operaciones tienen como objetivo refugios de insurgentes y grupos terroristas vinculados a los talibanes paquistaníes, mientras que el Gobierno talibán afgano suele denunciar víctimas civiles.

Esa diferencia de versiones ya marcó ataques anteriores, incluido el bombardeo del 16 de marzo contra un centro descrito por Kabul como hospital para drogodependientes, que las autoridades talibanes presentaron como un ataque con cientos de muertos civiles, frente a la versión paquistaní de que era un objetivo insurgente.

Pakistán ha defendido la operación como respuesta a recientes y múltiples incidentes terroristas dentro de su territorio, entre ellos el ataque de este fin de semana contra un campamento de la fuerza paramilitar Rangers en Karachi, donde murieron tres soldados y otros cuatro resultaron heridos.