Polonia firma un contrato para la compra de tres submarinos a la sueca Saab

En declaraciones a los medios a bordo de la fragata "Tadeusz Kościuszko" de la Armada polaca, Tusk y Kristersson presentaron el acuerdo, suscrito como parte de las primeras consultas intergubernamentales de sus Gobiernos este lunes.

Tusk destacó el valor estratégico del acuerdo y expresó su esperanza de que "el Báltico sea una zona de paz y seguridad, y no de tensiones", al tiempo que subrayó que la cooperación bilateral con Suecia "ha cambiado cualitativamente" la defensa regional.

Por su parte, Kristersson aseguró que las relaciones entre Estocolmo y Varsovia son "las mejores de la historia" y que, con los nuevos submarinos, cuya entrega comenzará en 2031 o incluso en 2030, "Polonia contará con una de las flotas más fuertes de la OTAN".

Como parte del acuerdo, Polonia alquilará el submarino sueco HMS Södermanland hasta 2032, lo que permitirá a Varsovia reforzar rápidamente su capacidad operativa submarina mientras espera la entrega de los nuevos submarinos.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, calificó el contrato como "el más importante de la historia" para su Armada, y comparó a los submarinos A26 con los cazas F-35.

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"Bajo el agua, son precisamente eso: aparatos con capacidades extraordinarias e invisibles para el adversario", dijo.

Su homólogo sueco, Pål Jonson, destacó la importancia del vínculo empresarial y militar que supone este contrato y aseguró que, con él, Suecia "no buscaba un cliente, sino un socio".

Además, y como parte del acuerdo, Suecia adquirirá el buque de rescate polaco "Ratownik" y cientos de empresas polacas se convertirán en nuevos subcontratistas de Saab, que prevé invertir hasta 100 millones de euros en Polonia, según Kristersson.

Se espera que el proyecto cree más de 7.000 puestos de trabajo en Polonia, al tiempo que en Suecia también se generará "un número importante" de empleos en los astilleros de Landskrona y Karlskrona, donde se contruirán los submarinos, añadió en la red social X.