Tres muertos por la ola de calor en Rumanía, en alerta roja con hasta 41 grados

Un pastor de ovejas de 56 años falleció el domingo por la noche en Iași, este del país, debido a un golpe de calor durante la noche, mientras dormía en el campo, aunque los médicos no descartan que sufriera un trastorno cardiovascular o cerebral previo.

Otras dos personas, una de ellas una menor de 17 años, se ahogaron mientras intentaban refrescarse en estanques o lagos.

El Ministerio de Educación ha retrasado del martes al miércoles la prueba de acceso a la Universidad, debido a las altas temperaturas.

La ola de calor ha provocado un aumento de las llamadas a los servicios de emergencias.

Casi toda Rumanía se encuentra bajo alerta roja por calor desde este lunes por la previsión de que las temperaturas máximas lleguen a entre 35 y 41 grados, un grado por debajo del máximo de junio, registrado en 1938.

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El calor será especialmente extremo en el oeste, centro y norte del país y el estrés térmico se verá acentuado por una elevada humedad en el ambiente.

Durante la noche se esperan temperaturas de entre 17 y 25 grados.

La temperatura máxima jamás medida en Rumanía fueron los 44,5 registrados en agosto de 1951.

A partir del martes aumentará la inestabilidad atmosférica, especialmente en las zonas montañosas, con lluvias torrenciales, vientos fuertes y tormentas, mientras que el miércoles la alerta por calor baja a nivel naranja en gran parte del país.

El Ministerio de Sanidad ha emitido varias recomendaciones, como beber abundante agua, incluso sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 11.00 y las 18.00 y cuidar de los más vulnerables, como niños, ancianos o personas con discapacidades.