Viena registró entre el domingo y este lunes la noche más calurosa desde que hay registros

El récord anterior lo ostentaba la estación meteorológica del centro histórico de Viena, con una temperatura mínima de 26,9 grados, registrada el 2 de agosto de 2017, confirmó GeoSphere Austria.

El domingo a las 16.35 hora local (14.35 GMT) la estación meteorológica del casco histórico de la capital austríaca había medido por primera vez 40 grados, la temperatura más alta jamás registrada en Austria.

En Viena se miden las temperaturas de forma científica desde 1767, mientras que las mediciones estandarizadas y repartidas por todo el territorio austríaco se realizan desde 1851.