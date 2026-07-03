Flybondi enfrentaría pedido de quiebra con un hotel de Buenos Aires

El Hotel Presidente de Buenos Aires, capital de Argentina, realizó la presentación contra la aerolínea low cost Flybondi por servicios hoteleros impagos correspondientes a 49 facturas en los últimos siete meses emitidas entre diciembre de 2025 y junio de 2026.

El monto un total asciende a 660.721.114,03 de pesos argentinos. Según Clarín, el hotel aseguró que todas las facturas están vencidas y que, pese a los reiterados reclamos, la aerolínea nunca regularizó la situación.

Entre las gestiones realizadas, figura el envío de una carta documento intimando a Flybondi a cancelar la deuda en un plazo de 48 horas, pedido que, según consta en el expediente, tampoco recibió respuesta.

“La intimación cursada tampoco fue atendida por la deudora, circunstancia que demuestra su postura y configura el presupuesto habilitante para promover el presente pedido”, resaltó la compañía en su presentación.

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Flybondi y su historia

El medio recuerda que la aerolínea está inmersa en una de las mayores crisis desde su fundación en 2018, con la apertura del mercado aerocomercial que impulsó el expresidente Mauricio Macri.

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También buena parte de su flota paralizada: hay nueve aviones fuera de servicio, en su mayoría por problemas vinculados al mantenimiento y contratos de alquiler.

Con sus tres aviones operativos en tierra, hace una semana, el jueves pasado, canceló todos sus vuelos: 11 que tenía previstos para ese día. En el sector, califican como preocupante su situación actual y apuntan que hay que remontarse a la pandemia para encontrar un día en el que la firma no haya hecho ningún vuelo.

Las últimas cancelaciones se suman a la larga lista que la compañía acumula desde 2025 y que se profundizó en el verano, en el arranque de la temporada alta, con el repliegue de su flota, al punto de haber operado con solo un avión a comienzos de junio.

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