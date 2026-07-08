Lista de nominaciones en las principales categorías en la 78 edición de los Premios Emmy

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 14 de septiembre en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, y serán transmitidos por la cadena estadounidense NBC. Estas son las nominaciones en las categorías principales:
'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette'.
Yahya Abdul-Mateen II ('Wonder Man').
Martin Short ('Only Murders In The Building').
Quinta Brunson ('Abbott Elementary').
Elle Fanning ('Margo's Got Money Troubles').
Charlie Hunnam ('Monster: The Ed Gein Story').
Sally Field ('Remarkably Bright Creatures').
Sarah Pidgeon ('Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette').
Janelle James ('Abbott Elementary').
Kate O’Flynn ('Widow’s Bay').
Michelle Pfeiffer ('Margo’s Got Money Troubles').
Colman Domingo ('The Four Seasons').
Nick Offerman ('Margo’s Got Money Troubles').
Stephen Root ('Widow’s Bay').
Tayler James Williams ('Abbott Elementary').
Linda Cardellini ('DTF St. Louis').
Laurie Metcalf ('Monster: The Ed Gein Story').
Constance Zimmer ('Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette').
Nick Offerman ('Death by Lightning').