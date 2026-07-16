Investigan contagio de tuberculosis en un centro de detención de inmigrantes de Colorado

El Departamento de Salud del condado Adams confirmó esta semana un caso en ese centro, con capacidad para 1.500 detenidos y administrado por la empresa privada GEO Group para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las autoridades del condado señalaron que tienen conocimiento de versiones periodísticas sobre la posible existencia de hasta 12 inmigrantes con tuberculosis, pero aclararon que no han podido confirmar esos reportes.

ICE afirmó esta semana que el centro no tenía casos activos confirmados y aseguró que las instalaciones cumplen las normas federales y estatales sobre enfermedades transmisibles.

Sin embargo, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, en inglés) indicó que el Departamento de Salud de Adams y la Clínica de Tuberculosis de Denver encontraron "obstáculos" para investigar el caso y evaluar a las personas potencialmente expuestas.

La dependencia de salud aseguró haber exigido a GEO Group que permita el ingreso de los investigadores sanitarios a más tardar este viernes 17 de julio y entregue los expedientes médicos para completar la investigación.

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"La continua falta de GEO de proporcionar acceso completo y oportuno está obstaculizando una investigación de salud pública", expresó el CDPHE en un comunicado.

"Cada retraso hace más difícil identificar, examinar y tratar a las personas que pudieron haber estado expuestas y aumenta el riesgo de una mayor transmisión", agregó.

La investigación deberá incluir otros detenidos, como también empleados, contratistas, visitantes y personas trasladadas o liberadas del centro.

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que suele afectar los pulmones y puede transmitirse por el aire. Es prevenible y curable, aunque sin tratamiento puede causar daños graves o incluso muerte. En Colorado se detectaron 89 casos entre 2024 y 2025.

En marzo de este año, una coalición de Colorado denunció en un reporte el deterioro de las condiciones dentro del centro en Aurora, incluyendo deficiencias en la atención a la salud física y mental, así como inseguridad alimentaria.