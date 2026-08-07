La Bolsa de São Paulo cae un 3,08 % semanal marcada por temores con el futuro de los tipos

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró en los 172.513 puntos, con lo que sumó su cuarta baja consecutiva.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,46 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,106 reales para la compra y 5,107 reales para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña se mantuvo prácticamente estable con una leve depreciación de 0,27 % frente al billete verde.

Los resultados negativos del sector minorista en el trimestre impactaron este viernes a la plaza paulista en contraste con el buen desempeño de los mercados internacionales que reaccionaron positivamente a los débiles datos del empleo en Estados Unidos.

Las acciones ordinarias de la cadena de tiendas por departamentos Casas Bahía lideraron las pérdidas del Ibovespa con un retroceso del 8,86 %, seguidas de las de las cadena de almacenes de ropa Lojas Renner (-8,09 %), que fueron las más negociadas de la jornada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También presionaron los papeles de Petrobras tras conocerse que la empresa solo repartiría el mínimo de los dividendos a sus accionistas pese a obtener en el segundo trimestre ganancias récord por 10.428 millones de dólares, un 68,2 % superiores a las del mismo período de 2025.

La estatal petrolera es uno de los principales valores de la Bolsa de São Paulo y la depreciación de sus papeles ordinarios (-3,42 %) y preferenciales (-2,99 %), estos últimos también entre los más vendidos del día, pesaron en la sesión.

Las ganancias fueron encabezadas por los títulos preferenciales de empresa de calzado Alpargatas y los ordinarios de la compañía de medicina diagnóstica Fleury, que se apreciaron un 10,36 % y un 9,73 % respectivamente.

El volumen negociado en la jornada superó los 18.980 millones de reales (unos 3.796 millones de dólares o 3.272 millones de euros), según los resultados al cierre de la sesión.